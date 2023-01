Die Zahl der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein ist 2022 erneut gestiegen. Nach dem Rückgang 2020 sei im zweiten Jahr in Folge wieder ein Zuwachs zu verzeichnen, teilte das Statistikamt Nord am Dienstag mit. Im Vergleich zum Jahr 2021 stieg die Zahl der Erwerbstätigen 2022 um 17.900 auf einen neuen Höchststand von knapp 1,46 Millionen Menschen. Mit diesem Anstieg um 1,2 Prozent lag Schleswig-Holstein leicht unter dem bundesweiten Plus von 1,3 Prozent.