Das schleswig-holsteinische Landesprogramm «Arbeit 2021 - 2027» ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums von der EU-Kommission genehmigt worden. Es umfasst ein Volumen von rund 224 Millionen Euro, wie Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Donnerstag mitteilte. 88,8 Millionen Euro kommen aus dem Europäischen Sozialfonds Plus, weitere 88,4 Millionen Euro stellt das Land bereit. Rund 46,5 Millionen Euro steuern den Angaben zufolge Unternehmen bei.

Buchholz betonte, das Programm sei mit den Bereichen Beschäftigung, Bildung und soziale Integration weit mehr als ein klassisches Arbeitsmarktprogramm. «Umso wichtiger ist der starke Beitrag der EU.» Das Programm solle beim Wechsel junger Menschen von der Schule in den Beruf helfen, Erwerbsfähige in den Arbeitsmarkt integrieren oder auch Beschäftigte durch Qualifizierungen fit für die Zukunft machen. «All das zielt auf die dringend nötige Steigerung des Fachkräfteangebots in Schleswig-Holstein», betonte Buchholz.