Bei einem Arbeitsunfall beim Kupferproduzenten Aurubis ist ein 53-Jähriger verletzt worden. Der Mann sei am Freitagnachmittag auf dem Betriebsgelände am Müggenburger Hauptdeich von einem fahrenden Kranhaken eingequetscht worden, teilte ein Mitarbeiter des Lagezentrums der Polizei Hamburg am Abend mit. Der Mann kam demnach ins Krankenhaus. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" online darüber berichtet.