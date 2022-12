Die Zahl der archäologischen Ausgrabungen in Schleswig-Holstein nimmt immer mehr zu. "Besonders der doch anhaltende Bauboom auf Gewerbe- und Neubauflächen, aber auch der Leitungsausbau, sind der Auslöser dafür", sagte eine Sprecherin des Archäologischen Landesamtes in Schleswig der Deutschen Presse-Agentur. 2021 gab es demnach etwa 65 Voruntersuchungen und 9 Hauptuntersuchungen. 2022 waren es schon 78 Voruntersuchungen und 12 Hauptuntersuchungen. "In den Jahren davor waren es weniger", heißt es. "Wir dürfen also auf die nächsten Jahre gespannt sein, ob dieser Trend nach oben anhält oder ob es wieder abflaut." Zunächst haben die Experten des Landesamtes 2023 viel zu tun.