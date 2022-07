Die stark auftrumpfende Außenseiterin Bernarda Pera hat das Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Im Endspiel der European Open setzte sich die 27 Jahre alte Amerikanerin am Samstag in der Hansestadt verdient 6:2, 6:4 gegen die Favoritin Anett Kontaveit aus Estland durch. Während die Weltranglisten-81. nach dem Erfolg in Budapest ihren zweiten WTA-Titelgewinn binnen einer Woche feierte, verpasste die von dem Deutschen Torben Beltz betreute Weltranglisten-Zweite Kontaveit ihren ersten Turniersieg auf Sand.