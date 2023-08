Hamburgs Schulsenator Ties Rabe hat die Bundesregierung aufgefordert, sich weiter an der Finanzierung von Maßnahmen zum Aufholen coronabedingter Lernrückstände zu beteiligen. "Die weiterhin hohen Teilnahmezahlen für die freiwilligen Ferien-Kurse bestätigen den Bedarf", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag beim Besuch einer Lerngruppe in der Schule Jenfelder Straße.