Das Hamburger Kirschblütenfest hat am Freitagabend mit dem traditionellen Feuerwerk am Alsterufer begonnen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher schauten gebannt in den Himmel. Auch vom Wasser aus konnten Gäste das Spektakel bewundern, wer wollte und sich rechtzeitig bemühte, konnte sich ein Kanu oder Tretboot ausleihen. Bis Sonntag können Besucher noch das Straßenfest genießen, wie die Stadt Hamburg mitteilte.