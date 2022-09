Rekordmeister THW Kiel startet am Sonntag in die neue Saison in der Handball-Bundesliga. Zu Gast in der Wunderino-Arena (16.05 Uhr/Sky) ist der TVB Stuttgart. Die "Zebras" von Trainer Filip Jicha wollen den Schwung des Supercup-Siegs gegen den SC Magdeburg mit in die Auftaktpartie nehmen.