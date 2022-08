Bei der Bundespolizei See in Neustadt im Kreis Ostholstein ist am Montag ein modernes Trainingszentrum in Betrieb genommen worden. Auf vier virtuellen Schiffsbrücken können künftig Kommandanten und nautisches Personal Einsätze bei den unterschiedlichsten Bedingungen üben. Die Anlage ist nach Angaben der Bundespolizei die derzeit modernste in Europa. Planung und Bau haben mehr als drei Jahre gedauert. Die Kosten beliefen sich inklusive Software auf etwa 11 Millionen Euro. Die Bundespolizei See könne mit dem Abschluss dieser Baumaßnahme die Aus- und Fortbildung des seefahrenden Personals modern, effektiv und effizient ausbauen und deutlich verbessern, sagte ein Sprecher.