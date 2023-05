Die Hamburger Wirtschaft hat im ersten Quartal dieses Jahres Waren im Wert von 12,6 Milliarden Euro exportiert. Das sind 17,2 Prozent mehr als im ersten Quartal 2022, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Besonders stark stieg demnach der Export von Luftfahrzeugen (plus 30,2 Prozent auf 4,9 Mrd Euro). Ohne Luftfahrzeuge hätte der Exportzuwachs den Angaben zufolge 10,1 Prozent betragen. Die wichtigsten Abnehmerländer aller Exporte waren die USA (1,1 Mrd Euro) und China einschließlich Hongkong (1,0 Mrd Euro). Ohne Berücksichtigung der Luftfahrzeuge gingen die meisten Waren in die Niederlande (522 Mio Euro), nach Polen (517 Mio Euro) und nach Frankreich (497 Mio Euro).