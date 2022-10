Dinosaurier, Steinzeitmenschen am Lagerfeuer und Römer an der Elbe: Deutschlands größte Playmobil-Sammlung ist erstmals vom 5. Oktober bis zum 2. April im Archäologischen Museum Hamburg zu sehen. Der Hamburger Künstler Oliver Schaffer hat das Museum dafür in eine fantasievolle Spielzeug-Landschaft verwandelt, die einen detailreichen Blick in die Vergangenheit ermöglicht, teilte das Museum am Dienstag in Hamburg mit. Sogar die legendäre Hammaburg, Keimzelle und Namensgeberin der Stadt Hamburg, werde in einer eigenen Ausstellungsstation zu sehen sein.