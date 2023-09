Monatelang touren sie mit dem Geländewagen durch Afrika und machen auch Halt in einem abgelegenen Dorf im Hohen Atlas. Als der Hamburger Kiez-Promi Michel Ruge und seine Frau hören, dass dieses Dorf bei dem Erdbeben in Marokko zerstört wurde, überlegen sie nicht lange.

Der Hamburger Kiez-Promi Michel Ruge (53) und seine Frau Annika (46) sammeln mit einer Foto-Ausstellung in der Kult-Kneipe "Rosi's Bar" auf St. Pauli für ein vom Erdbeben zerstörtes Dorf in Marokko. "Die ausgestellten 20 Fotos sind während unserer Afrika-Tour letztes Jahr entstanden, die meisten davon in dem Berberdorf Amazkar", sagte der Personenschützer, Kampfsportler und Erfolgsautor ("Bordsteinkönig", "Große Freiheit Mitte") der Deutschen Presse-Agentur vor der Eröffnung der eintägigen Ausstellung am Donnerstagabend.

Das Paar war im vergangenen Jahr mit seiner kleinen Tochter Jaguar im Geländewagen von St. Pauli aus zu einer monatelangen Tour durch Afrika aufgebrochen. In dem abgelegenen Dorf im Hohen Atlas hätten sie mehrere Tage bei dem Dorfvorsteher verbracht und seien von der Herzlichkeit und Gastfreundschaft beeindruckt gewesen, sagte Annika Ruge. "Als wir nun hörten, dass das gesamte Dorf bei dem Erdbeben zerstört wurde, war uns klar: Wir müssen etwas tun. Gott sei Dank ist kein Einwohner ums Leben gekommen."

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der Fotos und erhoffte Spenden sollten zum Wiederaufbau des zerstörten Dorfes und zur Grundversorgung seiner Bewohner aus St. Pauli nach Marokko gehen, sagte Michel Ruge. "Wir hoffen auf mindestens 5000 Euro. Mit dieser Summe kann man dort schon richtig viel anfangen."