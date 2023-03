Verpackte Wandleuchter und Magazine, großformatige Skizzen, Modelle und Fotos: Anhand von rund 80 Werken zeigt die Schau auf Schloss Gottorf in Schleswig "Christo und Jeanne-Claude. Paris. New York. Grenzenlos" vom 10. März an die künstlerische Entwicklung des Paares seit Mitte der 1950er Jahre bis zu Christos Tod im Mai 2020. Ein von Christo verpackter VW-Käfer aus dem Jahr 1961 ist das größte Exponat der Ausstellung.

Gezeigt werden bis zum 3. September in der Reithalle und im Kreuzstall die wichtigsten Projekte des Künstlerpaares – vom Eisernen Vorhang in Paris 1962 bis zur noch nicht verwirklichten Mastaba in Abu Dhabi. Die Schau beginnt mit Christos Frühwerk und ersten künstlerischen Arbeiten in Paris. Das Frühwerk wird im Kontext mit Arbeiten internationaler Weggefährten wie Arman und Yves Klein präsentiert.

Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) begeisterten mit ihren Großprojekten Millionen Menschen weltweit. Ein Höhepunkt war die Verhüllung des Berliner Reichstags 1995.

