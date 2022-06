Die ugandische Klimaschutzaktivistin Vanessa Nakate ist die erste Trägerin des Helmut-Schmidt-Zukunftspreises. Die neue Auszeichnung, die von der Wochenzeitung «Die Zeit», der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und The New Institute erstmals am 28. Juni verliehen wird, würdigt innovative Leistungen in den Bereichen Demokratie, Gesellschaft und Technologie, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte.