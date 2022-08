Der Julius-Campe-Preis des Hoffmann und Campe Verlages geht in diesem Jahr an die Frankfurter Buchmesse. "Die Frankfurter Buchmesse steht für die Vielfalt und Freiheit der Literatur und für den Wert des Lesens", sagte Verleger Tim Jung am Mittwoch in Hamburg. "Sie ist ungeachtet der mit der Corona-Pandemie einhergegangenen Einschränkungen der letzten zwei Jahre das nach wie vor weltweit bedeutendste Forum für Literatur und ihre Akteure und zugleich Marktplatz, Schaufenster, Bühne und ein Ort für Debatten, die die Messe zuverlässig auch immer wieder aus sich selbst hervorbringt."