Der Ruder Club Favorite Hammonia Hamburg ist für sein Engagement im Behindertensport mit dem Werner-Otto-Preis ausgezeichnet worden. Der Club wurde für sein Angebot für Menschen mit geistiger Behinderung ausgezeichnet, teilte die Alexander-Otto-Sportstiftung am Dienstag mit. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. "Die Bewerbungen zeigen, wie vielfältig die Sport- und Bewegungsangebote für behinderte Menschen in Hamburg sind", sagte der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung, Alexander Otto. Weitere Preisträger waren in diesem Jahr Special Olympics Hamburg, der SC Poppenbüttel und das Hospital zum Heiligen Geist.