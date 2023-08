Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 7 bei Marmstorf seit Mittwochabend in Richtung Norden voll gesperrt. "Die Löscharbeiten haben bis gegen 7.00 Uhr angedauert", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Hamburg. Nun sollen der Rest des Sattelaufliegers geborgen und der Asphalt der A7 am Brandort begutachtet werden. "Dann kann die Autobahn wieder freigegeben werden."

Am Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr, war ein Reifen des Lastwagens in Brand geraten. Das Feuer habe zunächst auf die Zugmaschine und dann auf den Sattelauflieger übergegriffen. Der Lastwagen hatte gepressten Müll geladen. Der Fahrer konnte seinen Sattelzug noch auf den Standstreifen lenken und sich dann rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt. Wegen des großen Brandes und des Rauches wurde die Autobahn in Richtung Norden direkt gesperrt. Am Morgen staute sich der Verkehr auf der A7 auf rund drei Kilometer.