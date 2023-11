Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen am Dienstagabend sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Fahrer kam mit seinem Lkw von der Straße ab und fuhr gegen mehrere Bäume, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Fahrzeugteile flogen auf die Autobahn. Mehrere Fahrer fuhren über diese. Zudem kam es zu einem Auffahrunfall, nachdem eine 33 Jahre alte Frau den Metallteilen auswich und bremste. In der Mitteilung machte die Polizei keine Angaben dazu, warum der Lkw von der Straße abkam.