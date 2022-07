Dass das 9-Euro-Ticket die Fahrgastzahlen beim ÖPNV in die Höhe getrieben hat, steht fest und wird einhellig von der Politik begrüßt - auch in Hamburg. In der Frage, wie es nach Ablauf des Angebots weitergehen soll, liegt man deutlich weiter auseinander.

Angesichts des großen Zuspruchs für das 9-Euro-Ticket wird in Hamburg über eine Anschlusslösung für das Ende August auslaufende Angebot diskutiert. Der Erfolg des 9-Euro-Tickets und die in ganz Deutschland gestiegenen Fahrgastzahlen müssten für den rot-grünen Senat ein Weckruf sein, sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering am Sonntag. "Wir benötigen in unserer Stadt eine Ausbau- und Preisoffensive für den ÖPNV. Nur so werden wir die verkehrlichen Herausforderungen der Zukunft meistern."