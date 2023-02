Auf zwei Bahnlinien der Nordbahn in Schleswig-Holstein kommt es in der ersten Märzhälfte zu zahlreichen Zugausfällen. Auf der Linie RB 82 fallen vom 4. bis 18 März ganztägig zahlreiche Züge zwischen Neumünster und Bad Oldesloe aus, wie die Nordbahn am Montag ankündigte. Es sollen Ersatzbusse fahren. Grund sind vorbereitende Bauarbeiten für die Verlegung des Bahnhofs Hamburg-Altona. Fern- und Güterzüge werden in dieser Zeit über die Strecke der Linie RB 82 umgeleitet. Zeitkarten für den Nahverkehr gelten in der Zeit auch in Fernzügen zwischen Neumünster, Bad Segeberg und Bad Oldesloe.

Auf zwei Bahnlinien der Nordbahn in Schleswig-Holstein kommt es in der ersten Märzhälfte zu zahlreichen Zugausfällen. Auf der Linie RB 82 fallen vom 4. bis 18 März ganztägig zahlreiche Züge zwischen Neumünster und Bad Oldesloe aus, wie die Nordbahn am Montag ankündigte. Es sollen Ersatzbusse fahren. Grund sind vorbereitende Bauarbeiten für die Verlegung des Bahnhofs Hamburg-Altona. Fern- und Güterzüge werden in dieser Zeit über die Strecke der Linie RB 82 umgeleitet. Zeitkarten für den Nahverkehr gelten in der Zeit auch in Fernzügen zwischen Neumünster, Bad Segeberg und Bad Oldesloe.

Zwischen Neumünster und Bad Oldesloe werden auch am 27. und 28. März jeweils zwischen 21.30 Uhr und 1.30 Uhr keine Züge fahren. Auch an diesen Tagen sollen Ersatzbusse fahren. Zudem fallen wegen Oberleitungsarbeiten auf der Linie RB 63 am 4. und 5. März alle Züge zwischen Hohenwestedt und Büsum aus. Es ist ebenfalls ein Busverkehr geplant.