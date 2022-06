Reger Reiseverkehr hat am Pfingstmontag erneut für volle Züge in Schleswig-Holstein und Hamburg gesorgt. Besonders von den Inseln und Küsten aus in Richtung Süden sei erwartungsgemäß viel los, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Morgen. Für einen typischen Rückreisetag sei das jedoch nichts besonderes. «Es ist natürlich voll, aber bis jetzt läuft alles», so die Sprecherin. Die größte Reisewelle erwarte man am Nachmittag.