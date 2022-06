Als Konsequenz aus dem 9-Euro-Ticket und wegen anstehender Baumaßnahmen schränkt der Bahnbetreiber Metronom die Fahrradmitnahme in Regionalzügen von Freitag an stark ein. Auf der Linie RE3/RB31 Hamburg-Uelzen ist die Fahrradmitnahme aufgrund der großen Sommerbaumaßnahme der DB Netz AG grundsätzlich und bis auf Weiteres vollständig ausgeschlossen, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Ab 15.00 Uhr ist auf der gesamten Strecke kein Zustieg mit Fahrrad mehr möglich. Wegen der Baumaßnahme ist der Zugverkehr auf der Linie ab dem kommenden Wochenende stark eingeschränkt.