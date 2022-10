Zwei Tage nach dem Diebstahl von Erdungskabeln an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck könnten sich die Züge auch am Freitag noch verspäten. Am Vormittag sollen die Reparaturarbeiten fortgesetzt werden, wie eine Bahnsprecherin sagte. Sie könnten sich bis zum Abend hinziehen. Fahrgäste sollten sich rechtzeitig informieren.