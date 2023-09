Weil auf den Gleisen am Hamburger Bahnhof Sternschanze ein Mann unterwegs war, hat eine S-Bahn eine Schnellbremsung einlegen müssen. Trotz des abrupten Stopps der mit etwa 60 Kilometern pro Stunde einfahrenden Bahn seien keine Fahrgäste verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Freitag in Hamburg mit. Der 30-jährige Mann konnte am Donnerstagnachmittag wenig später durch Zeugenbefragen gefunden werden und muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Warum er auf den Gleisen lief, blieb unklar. Die Bundespolizei warnte davor, sich im Gleisbereich aufzuhalten. Das sei nicht nur verboten, sondern auch lebensgefährlich.