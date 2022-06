Eine Regionalbahn der Deutschen Bahn steht am Morgen im Hauptbahnhof. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Der Verkehrsclub VCD Niedersachsen fordert angesichts der Bauarbeiten zwischen Hamburg und Uelzen, zusätzliche Umfahrungen für diese Strecke zu schaffen. Die ohnehin überlastete Strecke wird von Samstag an für Bauarbeiten teilweise gesperrt. Es handele sich dabei um reine Instandhaltungsarbeiten, die regelmäßig notwendig würden. «Dadurch werden statt bis zu vier nur noch ein Regionalzug pro Stunde zwischen Hamburg und Lüneburg fahren. Das hätte auch ohne 9-Euro-Ticket bereits zum Chaos geführt», sagte Hans-Christian Friedrichs, Schatzmeister des VCD Niedersachsen.

Der Verkehrsclub VCD Niedersachsen fordert angesichts der Bauarbeiten zwischen Hamburg und Uelzen, zusätzliche Umfahrungen für diese Strecke zu schaffen. Die ohnehin überlastete Strecke wird von Samstag an für Bauarbeiten teilweise gesperrt. Es handele sich dabei um reine Instandhaltungsarbeiten, die regelmäßig notwendig würden. «Dadurch werden statt bis zu vier nur noch ein Regionalzug pro Stunde zwischen Hamburg und Lüneburg fahren. Das hätte auch ohne 9-Euro-Ticket bereits zum Chaos geführt», sagte Hans-Christian Friedrichs, Schatzmeister des VCD Niedersachsen.

Diese Überlastung mache deutlich, dass die Bahn Alternativen zu diesem Schienenweg benötige. Zwischen Hamburg und Hannover sei eine getrennte ICE-Strecke notwendig. Ebenfalls fordert der VCD, die Bahnstrecke Lüneburg – Lübeck zumindest zwischen Lüneburg und Büchen zu elektrifizieren, wo dann Anschluss an die Strecke Berlin – Hamburg bestünde. Damit könne eine zusätzliche Fahrtmöglichkeit Hannover – Lüneburg – Hamburg geschaffen werden. Dies sei umso wichtiger, da in ein paar Jahren die Erneuerung der Eisenbahn-Elbbrücken in Hamburg anstehe.