Im Fall der rund 650 ausgeraubten Schließfächer einer Haspa-Filiale in Norderstedt mit Millionenschaden kommt es im März zu einem ersten Schadenersatzprozess vor dem Landgericht Hamburg. In der Verfügung des Landgerichts vom 20. Januar heißt es, die Kammer halte nach einer vorläufigen Würdigung die Sicherungsmaßnahmen im Tresorraum für unzureichend. Die Vereinbarung zur Haftungsbegrenzung in den Bedingungen zur Vermietung der Schließfächer dürfte demnach einer Überprüfung nicht standhalten.