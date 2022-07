Für Bundesligist Hamburg Stealers ist die Baseball-Saison vorbei. Das Team von Cheftrainer David Wohlgemuth unterlag am Samstag gegen die Heidenheim Heideköpfe im dritten Spiel der Viertelfinal-Serie "best of five" mit 2:7 und schied damit nach den beiden Niederlagen vor einer Woche beim Titelverteidiger aus.