Baseball-Bundesligst Hamburg Stealers hat sich mit einem Split gegen die Berlin Flamingos begnügen müssen. Nach der 2:5-Niederlage im ersten Duell am Samstag konnte sich die Mannschaft von Trainer David Wohlgemuth in der zweiten Partie am Sonntag mit 16:3 behaupten. «Es war das Mindestziel, was wir erreichen wollten», sagte er mit Blick auf den einen Sieg. Der wiederum stand bereits nach sieben von regulär neun Innings fest, da eine Partie automatisch beendet ist, wenn ein Team zu diesem Zeitpunkt mindestens zehn Punkte Vorsprung hat.