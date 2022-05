Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers ist mit leeren Händen von den Partien bei den Paderborn Untouchables zurückgekehrt. Die erste Partie verloren die Hanseaten am Donnerstag 3:13. Im zweiten Spiel führte das Team von Trainer David Wohlgemuth zwar 3:0, musste sich am Ende aber mit 4:12 erneut klar geschlagen geben. Immerhin haben die Hamburger bereits am Samstag (13.00/16.30 Uhr) die Gelegenheit, sich auf heimischer Anlage zu revanchieren.