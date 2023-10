Bei den Hamburg Towers läuft es weiter nicht rund. Jetzt ist auch im Pokal vorzeitig Schluss.

Die Veolia Towers Hamburg haben den Einzug in die Runde der besten acht Teams im BBL-Pokal klar verpasst. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky den Bamberg Baskets im Achtelfinale mit 64:80 (34:44) und ist damit aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Bester Towers-Werfer war Mark Hughes (14 Punkte).

Den Hamburgern war schon der Start in die Partie misslungen. Vor allem in der Offensive klappte bei den Gastgebern in den ersten Minuten nur wenig. Bamberg nutzte die Schwächephase und erspielte sich bis zum Viertelende bereits ein kleines Polster. Bis Mitte des zweiten Spielabschnittes waren die Towers dann das bessere Team, gerieten bis zur Pause aber erneut klar in Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Hanseaten, den Abstand auf die Gäste zu reduzieren, schafften es aber nicht, Bamberg ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Vielmehr konnte sich das Team von Coach Oren Amiel im Schlussviertel wieder deutlich absetzen und das Ticket für das Viertelfinale lösen.

Hamburg Towers Spielstatistiken