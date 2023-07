Die Veolia Towers Hamburg haben den deutschen Basketball-Profi Nico Brauner von den Gießen 46ers verpflichtet. Der Guard wird im Alter von 28 Jahren zum ersten Mal in die Bundesliga wechseln. In Hamburg unterschrieb er nach Angaben des Clubs einen Einjahresvertrag. "Ich freue mich riesig, das erste Mal in der BBL spielen zu dürfen. Es ist eine große Ehre und ein Privileg für mich", sagte Brauner.

Der in Wiesbaden geborene Profi war zuletzt Kapitän in Gießen und spielte davor für Science City Jena. "Nico hat in seinen letzten beiden Stationen in Teams gespielt, die um den Aufstieg gespielt haben. Er hat eine absolute Winner-Mentalität und war als Leistungsträger maßgeblich am Erfolg der Mannschaften beteiligt", sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby. "Nun wollen wir ihm die Chance geben, bei uns im Team auch international den nächsten Schritt zu gehen."

