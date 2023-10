Zweimal standen die Veolia Towers Hamburg im Achtelfinale des Eurocups. Doch in dieser Saison läuft es beim Basketball-Bundesligisten auf internationaler Bühne nicht. Das Team verlor erneut.

Im Eurocup sind die Veolia Towers Hamburg weiterhin nur Punktelieferant. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky bei Joventut Badalona in Spanien nach einem vor allem in der ersten Hälfte schwachen Auftritt mit 76:108 (42:65) und kassierte auch in der fünften Partie eine Niederlage. Die Hamburger bleiben damit Schlusslicht in der Gruppe A. Bester Werfer der Hanseaten war Kapitän Seth Hinrichs (16 Punkte).

Die Hamburger bekamen bereits nach wenigen Minuten im ersten Viertel Probleme, die Offensivaktionen des Gastgebers zu unterbinden und gerieten klar in Rückstand. Mit einer 8:0-Serie zogen die Spanier im zweiten Spielabschnitt weiter davon. Zwar gelangen den Towers im Anschluss neun Punkte in Serie, danach aber dominierte Badalona das Geschehen unter den Körben wieder und verbuchte schon zur Pause 65 Punkte. Nach dem Seitenwechsel schafften es die Towers nicht, den Gastgebern noch einmal gefährlich zu werden. Vielmehr legte Badalona in der Schlussphase sogar noch nach.

