Eurocup: Hamburger Towers mit Niederlage in Tel Aviv

Basketball Eurocup: Hamburger Towers mit Niederlage in Tel Aviv

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat eine Überraschung im Eurocup verpasst. Bei Hapoel Tel Aviv unterlagen die als Außenseiter angereisten Hanseaten am Dienstag mit 85:91 (54:52) und kassierten damit im 16. Spiel die elfte Niederlage. Bester Hamburger Werfer war Yoeli Childs (19 Punkte).

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat eine Überraschung im Eurocup verpasst. Bei Hapoel Tel Aviv unterlagen die als Außenseiter angereisten Hanseaten am Dienstag mit 85:91 (54:52) und kassierten damit im 16. Spiel die elfte Niederlage. Bester Hamburger Werfer war Yoeli Childs (19 Punkte).

Dabei waren die Voraussetzungen für die Hanseaten alles andere als günstig gewesen. Aufgrund des Warnstreiks unter anderem am Hamburger Flughafen am Montag hatte die Mannschaft die Reiseroute kurzfristig ändern müssen und war dadurch erst am Dienstagmorgen gegen fünf Uhr im Teamhotel eingetroffen. Zudem fehlten Cheftrainer Benka Barloschky, der verletzte James Woodard sowie die nicht spielberechtigten Jordan Davis und Ryan Taylor. Ebenfalls nicht mitgereist war Jonas Wohlfahrt-Bottermann.

Trotz personeller Probleme waren die Hamburger anfangs das bessere Team und beendeten das erste Viertel mit einer 29:26-Führung. Mit einem 12:0-Lauf im zweiten Abschnitt schien Tel Aviv die Wende eingeleitet zu haben, doch die Towers kämpften sich in dem Offensivspektakel bis zur Pause wieder zurück.

Im dritten Abschnitt agierten beide Teams weiterhin auf Augenhöhe. Doch nach dem zwischenzeitlichen 69:69 konnte sich der Gastgeber gleich zu Beginn des Schlussabschnitts mit einem 6:0-Lauf absetzen und gab die Führung anschließend nicht mehr aus der Hand.

Vereins-Homepage EuroCup-Spielplan Tabelle