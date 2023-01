Den Veolia Towers Hamburg ist ein weiterer Erfolg im Eurocup versagt geblieben. Am Dienstagabend unterlag der Basketball-Bundesligist dem griechischen Club Promitheas Patras nach einem Offensivspektakel unglücklich mit 103:105 (48:54). Für die Mannschaft von Benka Barloschky war es die neunte Niederlage im 13. Spiel. Dennoch bleiben die Hanseaten Achter der B-Gruppe und damit auf einem Playoff-Rang. Bester Werfer war Yoeli Childs mit 26 Punkten.

Den Veolia Towers Hamburg ist ein weiterer Erfolg im Eurocup versagt geblieben. Am Dienstagabend unterlag der Basketball-Bundesligist dem griechischen Club Promitheas Patras nach einem Offensivspektakel unglücklich mit 103:105 (48:54). Für die Mannschaft von Benka Barloschky war es die neunte Niederlage im 13. Spiel. Dennoch bleiben die Hanseaten Achter der B-Gruppe und damit auf einem Playoff-Rang. Bester Werfer war Yoeli Childs mit 26 Punkten.

Im ersten Viertel agierten beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe. Anthony Polite sorgte kurz vor dem Ende für die knappe 26:24-Führung. Im weiteren Verlauf bis zur Pause erwiesen sich die Gäste bei ihren Abschlüssen aber als effektiver, sodass die Hanseaten permanent einem Rückstand hinterherliefen.

Nach dem Seitenwechsel erlebten die Zuschauer in der Inselparkhalle dann eine wechselvolle Partie. War Patras in den ersten Minuten weiterhin das bessere Team, lagen die Towers Mitte des letzten Viertels plötzlich mit 88:85 in Führung. Doch die Gäste drehten das Ergebnis mit einem 10:0-Lauf erneut zu ihren Gunsten. In der dramatischen Schlussphase behielt Patras schließlich die Oberhand.

Vereins-Homepage EuroCup-Spielplan