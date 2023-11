Im Pokal-Achtelfinale haben die Veolia Towers Hamburg gegen Bamberg klar verloren. Nun bietet sich den Hanseaten in der BBL die Gelegenheit zur Revanche. Und diese nutzen sie eindrucksvoll.

Der Höhenflug der Veolia Towers Hamburg in der Basketball-Bundesliga geht weiter. Mit 94:90 (43:42) gewann die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Samstag vor 3400 Zuschauern in der ausverkauften Inselparkhalle gegen die Bamberg Baskets und festigte mit dem vierten Sieg in Serie ihren Playoff-Platz. Zudem gelang den Hanseaten mit dem Erfolg die Revanche für die Niederlage im Pokal-Achtelfinale vor rund einem Monat. Bester Towers-Werfer war Vincent King mit 16 Punkten.

Nach einem lange Zeit ausgeglichenem ersten Viertel hatten sich die Gastgeber zum Ende auf 27:22 abgesetzt und im zweiten Spielabschnitt gleich mit einem weiteren Korb nachgelegt. Der klare Vorsprung war jedoch kurz darauf dahin, weil die Hanseaten Probleme bekamen, ihre Offensivaktionen erfolgreich abzuschließen. Phasenweise übernahm Bamberg sogar die Führung.

Einen ähnlichen Verlauf sahen die Zuschauer auch nach der Pause. Hamburg führte bereits mit sechs Punkten, vergab danach aber gute Chancen, Bamberg weiter zu distanzieren und lief plötzlich selbst wieder einem Rückstand hinterher. Rund sechs Minuten vor dem Ende sahen die Towers angesichts des 66:75-Zwischenstandes schon wie die Verlierer aus. Sie kämpften sich aber noch einmal zurück und krönten ihre beeindruckende Aufholjagd mit dem zweiten Heimerfolg.

