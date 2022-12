Die sportliche Misere des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers setzt sich fort. Die Norddeutschen unterlagen am Dienstagabend im Eurocup beim italienischen Verein Dolomiti Energia Trento mit 80:85 (42:41). Den Hanseaten gelang zwar vergangene Woche ein Sieg im europäischen Wettbewerb gegen Tel Aviv. Insgesamt allerdings kassierten die Towers wettbewerbsübergreifend nun acht Niederlagen in den vergangenen neun Spielen.

Die Hamburger reisten ersatzgeschwächt in den Norden von Italien und mussten verletzungsbedingt auf Kendale McCullum, Yoeli Childs und Leif Möller verzichten. Dennoch erwischten sie zunächst einen guten Start in die Partie, beendeten das erste Viertel mit 20:16 und gingen später mit einem Punkt Vorsprung in die Halbzeit.

Danach allerdings erwiesen sich die Italiener als effektiver. Zum Ende des dritten Viertels lag Trento mit 64:62 vorne. Die Towers gingen zwar zu Beginn des Schlussviertels mit 65:64 in Führung. Danach allerdings hatten die Gastgeber die Partie wieder im Griff, zogen auf 72:65 davon und gaben das Spiel nicht mehr aus der Hand. Der beste Werfer der Towers war James Woodard mir 23 Punkten.

Die Hamburger treten am Sonntag in der Bundesliga bei den Rostock Seawolves an, ehe am 21. Dezember Herbalife Gran Canaria in Hamburg zu Gast sein wird.

