Nach der Beurlaubung des bisherigen Cheftrainers Raoul Korner beim Basketball-Bundesligisten Veolia Towers Hamburg erwartet Geschäftsführer Marvin Willoughby bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) im Eurocup-Spiel gegen Buducnost Podgorica (Montenegro) eine Reaktion. Obwohl dem neuen Coach Benka Barloschky womöglich gleich mehrere Spieler nicht zur Verfügung stehen, betonte Willoughby am Montag: "Es ist uns wichtig, dass wir das sehen." Der 48 Jahre alte Österreicher Korner war erst im Sommer für den nach Oldenburg gewechselten Pedro Calles nach Hamburg gekommen und hatte das Team in 22 Pflichtspielen betreut.