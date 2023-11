Towers-Kapitän Seth Hinrichs in Aktion. Foto

Zuletzt lief es gut für die Veolia Towers Hamburg. Doch im Eurocup gab es für den Basketball-Bundesligisten wieder einen Dämpfer.

Die Veolia Towers Hamburg haben im Basketball-Eurocup erneut eine Heimniederlage kassiert. Am Dienstagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky in der Inselparkhalle dem Neuling BC Wolves Vilnius aus Litauen mit 71:84 (37:47). Für die Hamburger war es in diesem Wettbewerb bereits die vierte Heimpleite sowie die siebte Niederlage im achten Spiel. Bester Werfer bei den Gastgebern war Mark Hughes mit 14 Punkten.

Die Hamburger verschliefen den Start in die Partie komplett. Nach knapp vier Minuten gelang William Christmas per Freiwurf der erste Treffer zum 1:15.

Im weiteren Verlauf steigerte sich der Gastgeber aber und verkürzte den Rückstand bis zum Ende des ersten Viertels auf acht Punkte. Der zweite Spielabschnitt verlief ausgeglichener. Die Towers wahrten die Chance, noch für die Wende zu sorgen.

Allerdings blieben die Litauer auch im dritten Spielabschnitt das effektivere Team und bauten ihren Vorsprung aus. Die Hamburger waren im Schlussviertel nicht mehr in der Lage, den Druck zu erhöhen und die Niederlage noch zu verhindern.

Veolia Towers Hamburg Eurocup