Sechste Niederlage in Folge: Towers gehen in Würzburg unter

Den Veolia Towers Hamburg ist der erhoffte Befreiungsschlag in der Basketball-Bundesliga erneut missglückt. Am Montag unterlag das abstiegsbedrohte Team von Cheftrainer Benka Barloschky beim Playoff-Kandidaten Würzburg Baskets nach einem katastrophalen Auftritt im Schlussabschnitt mit 56:90 (33:49) und kassierte damit die sechste Niederlage in Folge. Bester Werfer war Anthony Polite (18 Punkte). Lukas Meisner fehlte dagegen erkrankt.

Nach einem guten Beginn im ersten Viertel waren die Hamburger nach einem 11:0-Lauf der Gastgeber klar ins Hintertreffen geraten. Mit einem Rückstand von sieben Punkten gingen die Towers in den zweiten Spielabschnitt, in dem sie weiter an Boden verloren. Vier Minuten vor der Pause war der Abstand erstmalig zweistellig. Allein in der ersten Halbzeit leisteten sich die Hamburger insgesamt zwölf Ballverluste.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Hanseaten dann ein anderes Gesicht und kämpften sich im dritten Viertel zwischenzeitlich auf fünf Punkte an Würzburg heran. Mit einer 12:0-Serie zu Beginn des letzten Abschnitts dämpften die Baskets die Hoffnungen der Towers jedoch gleich wieder, das Ergebnis noch zu drehen. Danach lief bei den Hamburgern kaum noch etwas zusammen, die das letzte Viertel schließlich mit 4:31 beendeten.

Hamburg Towers Statistik