Trainer Raoul Korner war nach der Niederlage seiner Veolia Towers Hamburg im Basketball-Eurocup merklich unzufrieden. Besonders die Vorstellung in der ersten Halbzeit beim 77:81 (36:45) bei Promitheas Patras in Griechenland ärgerte den Österreicher am Dienstagabend. Dass die Hamburger in den letzten Minuten durch Ballverluste einen noch möglichen Sieg verspielten, war für Korner gar nicht einmal so entscheidend.

Trainer Raoul Korner war nach der Niederlage seiner Veolia Towers Hamburg im Basketball-Eurocup merklich unzufrieden. Besonders die Vorstellung in der ersten Halbzeit beim 77:81 (36:45) bei Promitheas Patras in Griechenland ärgerte den Österreicher am Dienstagabend. Dass die Hamburger in den letzten Minuten durch Ballverluste einen noch möglichen Sieg verspielten, war für Korner gar nicht einmal so entscheidend.

"Wir haben das Spiel nicht in der letzten Minute, sondern in der ersten Halbzeit verloren. Zu Beginn waren wir defensiv nicht da, haben der Intensität von Patras nicht entsprechen können", sagte er. "Am Ende hatten wir ein paar mentale Fehler gemacht, Freiwürfe nicht getroffen, den offenen Mitspieler nicht gefunden und an der Dreierlinie gefoult. Diese Fehler kosten uns das Spiel." Hätte sein Team in der ersten Hälfte aber besser gespielt, "dann wäre es darauf nicht angekommen", stellte Korner fest.

Hamburgs erfolgreichster Werfer Yoeli Childs (17 Punkte) gab sich selbstkritisch. "In der letzten Minute haben wir einige Würfe liegen lassen, den Ball hergeschenkt. Wir müssen im Training daran arbeiten, dass uns die vielen leichten Fehler von heute nicht mehr passieren", sagte er nach der zweiten Niederlage im vierten Spiel des europäischen Wettbewerbs. Am Sonntag können die Hanseaten zeigen, ob sie schnell lernen. Dann treten sie bei den MHP Riesen Ludwigsburg in der Bundesliga an.

Vereins-Homepage EuroCup-Homepage