Die erhoffte Wende bei der Bundesliga-Heimpremiere von Benka Barloscky als neuem Cheftrainer der Veolia Towers Hamburg ist ausgeblieben. Die Ursachen für die 82:91 (37:35)-Niederlage der Basketballer vor 3400 Zuschauern in der Inselparkhalle gegen die BG Göttingen am Sonntag und den Absturz auf den 13. Tabellenplatz hatte der 35-Jährige schnell ausgemacht. Nachdem sein Team noch mit einer knappen Führung in die Pause gegangen war, dominierten die Gäste die Partie im zweiten Durchgang. "Göttingen hat für seine freien Würfe gearbeitet und die wichtigen Punkte gemacht. Wir haben es nicht mehr geschafft, dazwischen zu grätschen", sagte er.