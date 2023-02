Im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga ist den Veolia Towers Hamburg ein Überraschungserfolg gelungen. Die Mannschaft von Trainer Benka Barloschly kam am Dienstag beim Tabellendritten FC Bayern München zu einem 89:70 (53:34)-Erfolg und feierte damit den zweiten Sieg in Serie. Bester Towers-Profi war James Woodard mit 22 Punkten.

Die Hamburger hatten im ersten Viertel ihren wohl bislang besten Auftritt unter Barloschky gezeigt. Kurz vor Ende des Spielabschnitts führte der Außenseiter mit 35:16. Auch in den ersten Minuten des zweiten Viertels dominierten die Hanseaten und bauten ihren Vorsprung auf 22 Punkte aus. Danach aber fand München besser in die Partie und kam auf 32:45 heran. Obwohl Ziga Samar in der Schlussphase drei Ballverluste in Serie unterliefen, blieb das ohne Auswirkungen. Vielmehr konnten sich die Hamburger kurz vor der Pause dank zwei Dreier-Würfen wieder klar absetzen und waren damit bei zehn der 15 Versuche in der ersten Halbzeit erfolgreich.

Nach dem Seitenwechsel sahen sich die Towers dann einem aggressiver auftretenden Gastgeber gegenüber. Nach einigen Minuten hatten sich die Hamburger aber gefangen und gingen mit einer 69:57-Führung in das letzte Viertel. In diesem zogen die Hanseaten zwischenzeitlich wieder deutlich davon. Mit einem Korbleger von Woodard zum 88:65 zwei Minuten vor dem Ende war die Partie entschieden.

