Die Veolia Towers Hamburg haben den Siegeszug der Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Bundesliga nicht gestoppt. Am Samstag musste sich die Mannschaft von Trainer Raoul Korner dem Spitzenreiter vor 3400 Zuschauern in der Inselparkhalle mit 72:101 (38:53) geschlagen geben. Für die Hanseaten war es die dritte Niederlage im siebten Spiel. Für die Hausherren erzielte Kendale McCullum die meisten Punkte (15).