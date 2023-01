Die Veolia Towers Hamburg haben den erhofften Befreiungsschlag in der Basketball-Bundesliga erneut verpasst. Am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky vor 3400 Zuschauern dem bisherigen Vorletzten Löwen Braunschweig mit 83:92 (41:49) und kassierte damit unter ihrem neuen Coach wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage in Serie. In der BBL gingen die Hanseaten zum zehnten Mal in bislang 16 Partien als Verlierer vom Feld. Bester Werfer war Kendale McCullum mit 26 Punkten.