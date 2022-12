Die Krise der Veolia Towers Hamburg hält an. Der Basketball-Bundesligist unterlag am Mittwochabend im Eurocup der Mannschaft von Gran Canaria mit 76:83 (37:48). Wettbewerbsübergreifend haben die Norddeutschen vier Spiele in Serie verloren. In den letzten elf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg und zehn Niederlagen. Im europäischen Wettbewerb haben die Hanseaten eine Zwischenbilanz von drei Siegen und sechs Niederlagen.

Die Gäste aus Spanien, die Platz zwei in der Gruppe B belegen, erwischten vor 2285 Zuschauern in der Arena in Hamburg-Wilhelmsburg den besseren Start und beendeten das erste Viertel mit 25:17. Im zweiten Viertel wurde der Vorsprung weiter ausgebaut, sodass Gran Canaria mit 48:37 in die Halbzeit ging. Nach der Pause waren die Hanseaten zwar effektiver, kamen aber maximal bis auf sieben Punkte heran. Die besten Werfer der Towers waren Kendale McCullum und Jonas Wohlfarth-Bottermann mit jeweils 15 Punkten.

Die Towers haben in diesem Jahr kein weiteres Spiel im Eurocup. Dafür bieten in der Bundesliga die Heimspiele gegen EWE Baskets Oldenburg am 27. Dezember und die Würzburg Baskets am 30. Dezember die Möglichkeit, das Jahr mit Erfolgserlebnissen abzuschließen.

