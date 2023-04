Die Veolia Towers Hamburg haben eine Überraschung in der Basketball-Bundesliga verpasst. Am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky bei Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn mit 66:76 (37:45) und kassierte damit im 26. Spiel die 17. Niederlage. Bonn feierte hingegen auch im 13. BBL-Heimspiel in dieser Saison einen Sieg. Bester Hamburger Werfer war Ryan Taylor mit 17 Punkten.