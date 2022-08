Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat in Ziga Samar einen weiteren Spieler geholt. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, wird der 21 Jahre alte Guard für ein Jahr von Meister Alba Berlin ausgeliehen. "Wir freuen uns, mit Alba eine Lösung gefunden zu haben, wie Ziga bei uns an das nächsthöhere Level herangeführt werden kann. Er hat das Potenzial für die Euroleague", sagte der Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby über Samar, der im erweiterten Kader des slowenischen Nationalteams steht.