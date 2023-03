Unter den Augen des deutschen Basketball-Stars Dirk Nowitzki haben die Veolia Towers Hamburg einen Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg aus der BBL hinnehmen müssen. Mit 83:88 (48:45) unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Freitagabend vor 3400 Zuschauern in der Inselparkhalle Brose Bamberg und kassierte damit nach den Siegen gegen Bayreuth und den FC Bayern München wieder eine Niederlage. Der frühere NBA-Profi Nowitzki weilte für Werbeaufnahmen in der Elbmetropole, anschließend war er einer Einladung von Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby zu der Partie gefolgt.