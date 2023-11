Hamburgs Vincent King in Aktion. Foto

Hamburg Towers unterliegen in Chemnitz

Sieben Siege in Folge für die Chemnitz Niners, vier für die Towers: dass eine der Serien in dem Duell reißt, war klar. Das Ergebnis fiel trotz eines starken Hamburgers deutlich aus.

Nach zuletzt vier Siegen in Folge in der Basketball-Bundesliga haben sich die Veolia Towers Hamburg wieder geschlagen geben müssen. Am Freitagabend endete der Höhenflug der Hanseaten mit der 87:96 (40:45)-Niederlage bei den Niners Chemnitz, die ihrerseits zum achten Mal ungeschlagen blieben. Bester Werfer aufseiten der Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky war Vincent King (30 Punkte).

Die Hamburger, die ohne ihren angeschlagenen Center Aleksander Dziewa angereist waren, erwischen einen schlechten Start. Nach einem 13:0-Lauf der Niners gerieten die Gäste bereits mit 6:21 im Rückstand, kamen danach aber zunehmend besser in die Partie. Mitte des zweiten Spielabschnittes lagen die Hanseaten nur noch zwei Punkte zurück und blieben bis zur Pause auch dank eines bis dahin stark aufspielenden Aljami Durham in aussichtsreicher Position.

In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gerieten die Hamburger jedoch wieder deutlich ins Hintertreffen. Sie hatten Probleme, zu erfolgreichen Würfen zu kommen. Zu Beginn des Schlussviertels zog Chemnitz auf 15 Punkte davon. Die Towers konnten danach nur noch verkürzen.

