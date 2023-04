Die Veolia Towers Hamburg haben im Kampf gegen den Abstieg aus der Basketball-Bundesliga wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim Mitkonkurrenten Mitteldeutscher Basketball Club, bei dem Ingo Freyer zu Wochenbeginn das Traineramt übernommen hatte, kassierte die Mannschaft von Benka Barloschky am Samstag mit 80:123 (37:68) die höchste BBL-Niederlage in der Vereinsgeschichte und büßte damit in der Tabelle wieder an Boden auf die Verfolger ein.